Tausende Knappen werden Ende der Woche in Trieben erwartet

Von Donnerstag bis Sonntag findet zum 21. Mal die Bergmannsveranstaltung in Trieben statt – zum ersten Mal aber in viertägiger Ausführung. Erwartet werden 2000 bis 3000 Knappen, die an dem bunten Programm teilnehmen.