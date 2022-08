Am Montagnachmittag gegen halb vier Uhr waren zwei Polizisten (49 und 59) mit ihren Motorrädern als Zivilstreife in Kirchenlandl unterwegs. Sie fuhren auf der B 115 von Großreifling kommend in Richtung Hieflau, als auf Höhe Straßenkilometer 92,946 ein Hund plötzlich die Straße überquerte.