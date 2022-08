Die gute Nachricht zuerst: Er kann wieder stattfinden, der Aicher Kirtag. Zwei Jahre hintereinander hatte das Coronavirus die Organisatoren der beliebten Veranstaltung, die jedes Mal tausende Besucher anlockt, in die Knie und somit zur Verschiebung gezwungen - heuer geht sie am Samstag, 10. September, über die Bühne. Programmtechnisch läuft "alles in bewährter Weise mit Traktor Trophy, gemütlichen Kirtagshütten, viel Musik und Traditionshandwerk, das präsentiert wird", sagt Martin Etschbacher, Geschäftsführer der Aicher-Herbst-Kultur.