Bereits in den 1970er-Jahren hat man im Altausseersee einen so genannten "Unterwasserwald" gefunden. "Auf Initiative der Walter Munk Foundation for the Oceans wird der See im steirischen Salzkammergut seit 2019 gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur Wien und den Österreichischen Bundesforsten umfassend erforscht", heißt es in einer Presseaussendung.