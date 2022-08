Fünf Genres mit einer Karte: Das ist das Motto des ersten Festivals von MittelTon, dem neuen und jungen Kulturverein in Bad Aussee. Die Open-Air-Veranstaltung wird am kommenden Samstag ab 14 Uhr am Chlumetzkyplatz in Bad Aussee stattfinden, bei Schlechtwetter wird man ins Kurhaus umziehen.