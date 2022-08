In Freitagmorgen, gegen 6.50 Uhr, kollidierten auf der Salzkammergutstraße in Bad Mitterndorf - konkret bei der Kreuzung Avanti/Reitschule - zwei Pkw. Die Ursache ist unbekannt, informierte die FF Bad Mitterndorf, die mit insgesamt 17 Personen vor Ort war. Die verletzten Personen konnten sich selbst aus den Fahrzeugen befreien und wurden vom Roten Kreuz in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.