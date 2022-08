Starke Unwetter im Ennstal: Gesäusestraße bis morgen gesperrt

Stark betroffen war am Nachmittag das Gebiet zwischen Gröbming und Treglwang beziehungsweise Admont, unter anderem die B 320. Mehrere Bäume stürzten um, in Pyhrn auf eine Stromleitung. In Stainach wurde ein Dach abgedeckt.