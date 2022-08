Es ist der wahr gewordene Alptraum eines jeden Bootsbesitzers: An ihrem zweiten Urlaubstag in Kroatien steuerte Thomas Kernberger gemeinsam mit Frau Sandra und Tochter Chanel die kleine Insel Silba in der Kvarner Bucht an. "Wir haben dort in einer kleinen Bucht geankert und sind dann am Abend mit dem Beiboot Land gegangen, um Essen zu gehen", erzählt der Irdninger. Rund zwei Stunden später kommen die drei zurück. Nur: Von ihrer kleinen Jacht fehlt jede Spur.