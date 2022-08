Die Strompreiserhöhungen gehen auch am E-Werk-Gröbming nicht vorbei, mit 1. August hat man den Preis pro Kilowattstunde von 7,32 auf 19 Cent angehoben. Leser wandten sich an die Kleine Zeitung, beträgt die Erhöhung doch 160 Prozent. "Die Preise der Energieversorger explodieren, obwohl die Herstellung in den heimischen Wasserkraftwerken noch immer gleich viel kostet. Zwischen allen Stühlen sitzen die Stromkonsumenten, die zusehen müssen, wie sich auch das E-Werk an seinen Kunden bereichert", heißt es in einem Leserbrief.