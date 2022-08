Schwerer Verkehrsunfall Freitagabend auf der B 320: Gegen 17.40 Uhr kam aus bisher unbekannter Ursache am "Simeterbühel" in Fahrtrichtung Liezen ein Van von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Es wurde von einem 79 Jahre alten Mann aus dem Bezirk Neunkirchen gelenkt, am Beifahrersitz befand sich seine 76-jährige Ehefrau. Das Fahrzeug stürzte in der Folge über eine Böschung und kam rund acht Meter unterhalb der Fahrbahn zum Stillstand. Die im Unfallwrack eingeschlossenen Insassen wurden von den Feuerwehren Gröbming und Stein an der Enns befreit und von den Einsatzkräften medizinisch erstversorgt.