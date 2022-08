Einsatz für die Wasserwehr am Freitag in Altaussee: Eine Person war gestürzt und hatte sich dabei eine Wunde am Kopf zugezogen. Sanitäter und Notarzt eilten zu Hilfe, weil die Zufahrt zur Seewiese aber nicht möglich ist, brachte die Wasserwehr sie per Boot dorthin.

Von der Crew eines Rettungshubschraubers, die ebenfalls alarmiert worden war, wurde die verletzte Person schließlich ins Krankenhaus geflogen.