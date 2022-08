Mehr als zwei Jahre lang befasste sich eine lokale Expertenrunde unter der Leitung von Regionalentwickler Günther Marchner mit dem Thema Leben und Wohnen im Alter in Bad Mitterndorf. Die Voraussetzungen waren bald klar: Pflegebetten gibt es, so Marchner, in der Salzkammergut-Region laut Bedarf- und Entwicklungsplan des Landes genug, wodurch hier derzeit keine neuen Pflegebetten genehmigt werden.