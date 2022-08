Christoph Forstner ist Singer/Songwriter, 25 Jahre alt und kommt aus Rottenmann. Hat er bisher „in schöner Unregelmäßigkeit“, wie es heißt, „Lieder aus seiner Heimatstadt ins Land hinausgeschickt“, präsentiert der junge Künstler jetzt sein Debütalbum. „Musik war schon immer ein Thema für mich“, sagt der 25-Jährige, der seine ersten Texte in englischer Sprache verfasst hat. Schnell hat er aber erkannt, dass der steirische Dialekt für ihn mehr Gestaltungsfreiheit bietet. „Es ist unsere Sprache, die es mir ermöglicht, mich musikalisch so auszudrücken, wie ich bin“, erläutert der Rottenmanner. Und so widmet er sich jetzt dem Austropop.