Der zweite Rettungshubschrauber mit Nachtbetrieb ist so gut wie fix. Als Ergebnis des Notarztgipfels – aufgrund des Notarzt-Engpasses in der Steiermark – will die Landesregierung die neue Maßnahme nun in der Regierungssitzung am Donnerstag beschließen. Künftig soll der Notarzthubschrauber Christophorus 14 am Stützpunkt Niederöblarn 24 Stunden an sieben Tagen die Woche einsatzbereit sein (wir berichteten). Damit ist er neben dem Christophorus 17 in St. Michael der zweite Hubschrauber, der mithilfe von Nachtsichtgeräten zur Verfügung stehen wird.