Der Widerstand der Schladminger in Sachen Stromleitung durch das Ennstal wächst. Wie berichtet, sollen rund 73 Kilometer der in die Jahre gekommenen 220kV-Leitung zwischen Weißenbach bei Liezen und Wagrain zwischen 2025 und 2027 generalsaniert werden. Die Masten werden neu errichtet, die Trassenführung bleibt gleich. Gleichzeitig wird das Einfachseil durch ein Zweierbündel ersetzt, was eine deutlich höhere Stromleistung ermöglicht, daher werden Masten teilweise deutlich erhöht.