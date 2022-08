Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung konnte jener Mann, der am Montagnachmittag im Schladminger Ortsteil Mandling einen 60 Jahre alten Radfahrer geschlagen und schwer verletzt haben soll, heute in der Früh gefasst werden. In Eben im Pongau (Salzburg) klickten für ihn die Handschellen.