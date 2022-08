Wildschweine beschäftigen die Jäger im Osten des Bezirks

Vor allem im Osten des Bezirks sieht man sich mit steigender Zahl an Wildschweinen konfrontiert. Nur mit Abschüssen kann man dem Problem, "das sich noch in Grenzen hält", Herr werden. Am Montag gibt es in Palfau eine Infoveranstaltung.