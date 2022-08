Jeden Monat tischt ein neues Restaurant in Österreich ein Gericht zugunsten von SOS-Kinderdorf auf. Am Montag fand die Kochaktion in Bad Aussee statt – und zwar im "James". Chefkoch und Gastgeber Christian Wölkart stand gemeinsam mit dem ehemaligen Skirennläufer Fritz Strobl sowie den Schauspielern Martin Leutgeb und Gerhard Ernst, der unter anderem beim "Letzten Kirtag" mitspielte, am Herd.