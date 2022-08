Veranstaltungshaus in Altaussee

"Hilferuf" ans Land wegen Verbauung, Kritik auch an hohen Kosten

In Altaussee soll ein neues Veranstaltungshaus entstehen. Aufgrund der Bedenken vieler fordert Altbürgermeister Nutzung eines bestehenden Gebäudes und wandte sich an den Landeshauptmann. Ebenfalls in der Kritik: die hohen Kosten.