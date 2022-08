Stolpersteinverlegungen sind oftmals problematisch und stoßen nicht immer auf Wohlwollen – so auch der Wunsch einer Bad Ausseerin, in ihrem Heimatort die kleinen Gedenktafeln für Nationalsozialismus-Opfer anzubringen. Dies ist auch der Schladminger Religionslehrerin Monika Faes aufgefallen. Sie hat im November vorigen Jahres die Verlegung von Stolpersteinen in Schladming und Ramsau am Dachstein initiiert.