Sie haben einen imposanten Lebenslauf, der bodenständig auf einem Bauernhof in Liezen begann. Wie war das?

MICHAELA HUBER: Es war eine tolle Kindheit. Meine zwei Brüder und ich sind immer am Bauernhof gewesen - was ich damals allerdings nicht immer so großartig gefunden habe. Während alle anderen schwimmen waren, haben wir Heu eingeführt. Ich fand es als Teenager wenig "sexy", in der Früh Kühe über zwei Straßen zu treiben, wenn man am Abend davor noch aufgetakelt in der Disco gestanden ist. Was mir damals noch nicht so klar war: Man lernt als Bauernkind, anzupacken. Das macht sich später sehr bezahlt.