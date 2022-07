Nach fünf Monaten Bauzeit ist die Sanierung des Bosrucktunnels abgeschlossen. Die Tunnelinnenschale wurde aufgrund von massiven Schäden zum Teil erneuert. Im August werden noch Restarbeiten durchgeführt, es gibt eine Nachtsperre.

Die Sanierungsarbeiten des Bosruck-Eisenbahntunnels sind abgeschlossen. Fünf Monate – von März bis Juli – wurde an der zweiten Phase der Tunnelsanierung gearbeitet, nachdem bereits 2016 Tunnelsohle und Gleise erneuert wurden. In den vergangenen fünf Monaten ging es unter anderem der Tunnelinnenschale an den Kragen – und das in Rekordzeit, wie Projektleiter der ÖBB-Infrastrukur AG Thomas Fruhmann betont.