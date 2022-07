Seit 1. Juli ist in Schladming eine neue Parkregelung in Kraft. So zahlt man in der gesamten Innenstadt 60 Cent pro halber Stunde, die ersten 30 Minuten sind gratis. Das gilt von Montag bis Samstag, zwischen 8 und 21 Uhr. Diese Neuerung sorgte für einiges an Kritik, viele stoßen sich vor allem an den erweiterten Parkzeiten am Abend.