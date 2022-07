Hohe Gewinne durch vermeintlich lukrative Investitionsgeschäfte – das versprechen diverse Plattformen im Internet. Professionell gestaltet sind die Anzeigen, als Werbegesichter werden prominente Persönlichkeiten herangezogen. Hohe Gewinne werden anfangs vorgetäuscht, um den Opfern weiter Geld aus der Tasche zu ziehen.

Allein im Ausseerland sind in jüngster Vergangenheit fünf Personen auf diese Masche hereingefallen und haben Anzeige erstattet.

Erst waren es in allen fünf Fällen 249 Euro, die auf ein ausländisches Konto überwiesen werden sollten, die Geldbeträge steigerten sich in weiterer Folge. Bis zu zehn Überweisungen wurden getätigt – als die in Aussicht gestellten Gewinne ausbezahlt werden sollten, tauchten die "Broker" bzw. "Investoren" jedoch ab. Kontaktiert hatten sie ihre Opfer zuvor per Mail oder Messenger-Diensten, für die sie nicht rückverfolgbare Rufnummern aus Großbritannien (Vorwahl +44) verwendeten.

Insgesamt lockten die Betrüger den fünf geschädigten Ausseern mehr als 100.000 Euro heraus.

Die Exekutive warnt nun vor Betrügereien wie diesen – und liefert Tipps, wie man sich schützen kann: