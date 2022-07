Mehrere gestohlene Fahrräder in Liezen, Einbrecher, die in Stein an der Enns einen Tresor per Einkaufswagerl abtransportiert haben oder Unbekannte, die aus Geschäften unter anderem in Bad Aussee Schuhe, Handtaschen und Geld mitgehen lassen haben. Die Berichte über Einbrüche häufen sich in letzter Zeit wieder, eingangs erwähnte Taten sind nur einige Beispiele.