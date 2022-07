Aus einer misslichen Lage musste am Dienstag eine Paragleiterpilotin in Aich befreit werden: Die Frau war mit ihrem Gleitschirm in einem Baum hängengeblieben. Die Feuerwehr Aich rückte an, wenig später auch die nachalarmierte FF Schladming samt Drehleiter.

Mithilfe selbiger konnten Pilotin und Paragleiter vom Baum geholt werden. Im Einsatz standen neben Feuerwehr auch Rotes Kreuz und Polizei.

Nach rund eineinhalb Stunden kehrten die Florianis wieder in die Rüsthäuser zurück.