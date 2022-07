Die Untersuchungen zum späten Eintreffen eines Notarztes und zum Tod eines Patienten in Lassing (wir berichteten) haben gerade erst begonnen, schon gibt es einen zweiten ähnlichen Fall: In der Nacht auf gestern, gegen 2 Uhr, wurde das Rote Kreuz in Liezen zu einem 72-Jährigen mit akuten Herzproblemen gerufen. Zusätzlich zu einem Rettungsfahrzeug rückte auch der Notarztwagen aus – allerdings ohne Notarzt.