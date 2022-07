Einen weit hörbaren Aufschrei gibt es nicht, der Frust über den ungebremsten Bauboom in Schladming ist aber quer durch die Bevölkerung tief verankert. Ob in der Kofler-Gföller-Straße, gegenüber des Diakonissenspitals in der Maistatt oder mitten im Stadtzentrum: Neue, große Appartementanlagen sind bereits im Entstehen oder in der Bewilligungsphase.