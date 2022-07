Stolpersteine – kleine, in den Boden verlegte Gedenktafeln aus Messing für Nationalsozialismus-Opfer – gibt es im Bezirk Liezen aktuell zwei: in der Ramsau und in Schladming. In Bad Aussee war dies bisher nicht wirklich Thema, der Wunsch besteht aber – und zwar bei Christl Khälß.