Gleich zwei Ärzte auf einmal sind in Landl Anfang Juli in Pension gegangen. Damit wäre nur noch ein Arzt im Ort übriggeblieben, dessen Praxis sich eigentlich in Leoben befindet. Er hat eine Filiale in Hieflau, die an drei Tagen pro Woche besetzt ist, außerdem gehe er laut dem Landler Bürgermeister Bernhard Moser schon auf die 70 zu.