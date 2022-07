Zwei Betriebe in Öblarn und Stein an der Enns (Gemeinde Sölk) sind in der Nacht von Mittwoch, 13., auf Donnerstag, 14. Juli, zum Ziel von Einbrechern geworden. Die Unbekannten zwängten bei einer in Öblarn angesiedelten Firma ein Toilettenfenster auf und stiegen in das Gebäude ein. Danach durchsuchten sie die Räumlichkeiten, brachen eine Handkassa auf und stahlen das darin aufbewahrte Geld. In einem unversperrten Rollcontainer wurden sie ebenfalls fündig, aus einer Geldkassette ließen sie Bares mitgehen.