Gleich viermal musste die Freiwillige Feuerwehr Liezen-Stadt gestern, Montag, ausrücken: Am Vormittag meldeten mehrere Menschen beim Notruf einen Autobrand an der Autobahnabfahrt in Liezen. Der Pkw-Lenker hatte dabei aber bereits beste Arbeit geleistet, die FF Liezen führte nach ihrem Eintreffen Nachlöscharbeiten im Motorraum durch.

Innerhalb weniger Minuten krachte es dann mehrmals am Montagabend gegen 20.25 Uhr: Auf der L 740, der Lassingerstraße, verlor ein Autolenker im Bereich der Ennsbrücke die Kontrolle über sein Fahrzeug. Laut Polizei dürfte er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.

Der Pkw kam zuerst auf das Straßenbankett, dann links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Im Zuge dessen kollidierte mit einem entgegenkommenden Traktor samt Arbeitsmaschine (Schwader), gelenkt von einem 24-Jährigen aus dem Bezirk Liezen. Nach zwei weiteren Überschlägen kam das Auto dann auf dem Geh- und Radweg zum Stillstand. Dabei wurden der Lenker und sein Beifahrer unbestimmten Grades verletzt.

Beide wurden von der FF Liezen-Stadt erstversorgt und dann vom Roten Kreuz ins LKH Rottenmann eingeliefert. Ein mit dem Fahrzeuglenker durchgeführter Alkotest verlief positiv, berichtete die Polizei. Am Pkw entstand Totalschaden, der Traktor-Lenker blieb unverletzt.

Zwei weitere Unfälle

Der zweite Unfall ereignete sich fast zeitgleich im Kreuzungsbereich Hauptplatz/Hauptstraße. Hier stießen aus ungeklärter Ursache 2 PKW zusammen. Der Einsatz der Feuerwehr Liezen-Stadt beschränkte sich hier auf das Binden einer Ölspur.

Nachlöscharbeiten an der A9-Abfahrt bei Liezen © FF Liezen-Stadt

Ebenfalls am Montag im Stadtgebiet von Liezen: Ein Auffahrunfall, in den vier Pkw verwickelt waren. Ein siebenjähriges Mädchen wurde dabei leicht verletzt.