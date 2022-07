Der stillstehende Notarztwagen am Sim-Campus in Eisenerz sorgt für Debatten, in denen auch Mario Lindner kräftig mitmischt. Der SPÖ-Nationalratsabgeordnete und stellvertretende Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Liezen setzt sich für die Umsetzung eines regionalen Notarzt-Konzeptes ein.