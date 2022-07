Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden am Freitag. Gegen 02.30 Uhr war ein 20-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Liezen gemeinsam mit zwei Freunden in Oberhaus auf der B 320 von Schladming kommend in Fahrtrichtung Gröbming unterwegs, heißt es in einer Aussendung der Polizei.

Aus bislang unbekannter Ursache kam es bei Straßenkilometer 22 zu einer Kollision mit einem Fußgänger (20) aus Deutschland. Dieser befand sich ebenfalls auf der Fahrbahn in Richtung Gröbming und dürfte nach Haus im Ennstal unterwegs gewesen sein, wo er ein Quartier hatte. Der Mann erlitt durch den Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen.

Alkotest negativ

Ein Notarzt und das Rote Kreuz führten die Erstversorgung durch. Der Mann wurde anschließend vom Rettungshubschrauber C 17 ins LKH Graz geflogen.

Der Pkw-Lenker sowie seine beiden Insassen blieben unverletzt. Ein mit dem Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die B 320 war für etwa 45 Minuten in beide Richtungen gesperrt.