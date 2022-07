Internationales Blasmusikfestival "Mid Europe" feierlich eröffnet

Mit einer Gala startete am Dienstagabend das internationale Blasmusikfestival in Schladming. Bis Samstag wird ein umfangreiches Programm geboten, Höhepunkte sind die "Lange Nacht" am Donnerstag und die Marsch-Show am Freitag.