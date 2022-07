Fehlende Courage kann man Martin Kowald, dem Lärmschutzexperten der Asfinag, und Ziviltechniker Urban Laimer nicht vorwerfen. Sie wagten sich in die Höhle des Löwen in das Feuerwehrdepot Au bei Gaishorn und wollten direkt vor Ort die lärmgeplagten Anrainer über die Richtlinien für die geforderte Erhöhung der Lärmschutzwände informieren. Zur Erinnerung: Um 80 Millionen Euro wird derzeit der Autobahn-Streckenabschnitt zwischen Edlach in Rottenmann und Gaishorn saniert. Erneuert werden auch die bisher bestehenden Lärmschutzwände.