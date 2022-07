Ein Sturz mit Folgen: Eine 81-jährige Dame war am Donnerstagnachmittag in der Nähe ihres Wohnhauses beschäftigt. "Im Bereich ihrer Holzhütte dürfte sie aus bislang unbekannter Ursache zu Sturz gekommen und ca. 85 Meter talwärts gerutscht sein", heißt es in einer Aussendung der Polizei.