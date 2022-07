Die Situation ist nicht neu, „aber jetzt ist die Lage eskaliert“, schildert ein Rot-Kreuz-Insider den eklatanten Engpass in der notärztlichen Versorgung, der vor allem den Bezirk Liezen trifft und für Verunsicherung sorgt. Wie berichtet, verstarb Sonntagnacht ein 50-jähriger Mann in Lassing an einem medizinischen Notfall ­ - bis zum Eintreffen des Rettungshubschraubers vergingen gut 40 Minuten.