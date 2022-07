"Ihr soits uns a Auto bringen – i daschiaß die Geisel sunst." Zwei Männer haben sich in Räumlichkeiten im Erdgeschoß der ehemaligen Berufsschule in Aigen im Ennstal verschanzt, samt Geisel, der eine Waffe an den Kopf gehalten wird. Es dauert nicht lange und die Polizei rückt an, genauer: Kräfte der Schnellen Interventionsgruppen (SIG) und des Einsatzkommandos (EKO) Cobra. Die Situation droht, außer Kontrolle zu geraten, ein Täter springt aus dem Fenster und geht auf die Beamten los. Er wird überwältigt, den Spezialkräften gelingt es in weiterer Folge, seinen Komplizen abzulenken, zu überwältigen und die Geisel zu befreien.