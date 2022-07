Sie sind ein beliebtes Fotomotiv und zieren zahlreiche Urlaubsbilder – die Ziegen am Spiegelsee auf der Reiteralm. Am vergangenen Sonntagnachmittag war es mit der Idylle allerdings vorbei. Zwei Hunde - nach Polizeiangaben ein deutscher und ein belgischer Schäferhund (Malinois) - haben eine Geiß, die ein Kitz geführt hat, beim nahegelegenen Untersee ins Visier genommen und gehetzt. Die Geiß habe in weiterer Folge eingeschläfert werden müssen, ihr fünf Monate altes Kitz sei seither verschwunden, berichtet Besitzer Andreas Knauß.