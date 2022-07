Bei einer Wanderung am Salberg in Liezen ist am Sonntagvormittag eine Frau gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der Begleiter der Wanderin alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte. Weil der Rettungswagen des Roten Kreuzes nicht zum Ort des Geschehens zufahren konnte, wurden Bergrettung und die ÖAMTC-Flugrettung zu Hilfe gerufen.