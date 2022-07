Die Hohenhaus Tenne in Schladming war am vergangenen Samstag Schauplatz des Maturaballs des BG/BRG Stainach. Rund 700 Gäste feierten mit den Maturanten, die für ihren Ball das Motto "Boxenstopp Matura - Wir drehen die letzte Runde" gewählt hatten. Um 20.30 Uhr marschierten die 29 Tanzpaare in verschiedene Partien aufgeteilt und zeigten ihr Können auf dem Tanzboden.

Auch in der Disco bewegte man sich zur Musik, im Mittelstock wurden Erinnerungen bei der Fotobox geschaffen und das Kuchenbuffet genossen, an der Spielbergbar gaben die Maturanten Getränke aus.

Passend abgestimmte Deko zierte die Wände des Ballsaals, in dem die Band „Livewire“ für gute Stimmung sorgte. „Die letzten drei Tage haben wir nur aufgebaut und dekoriert. Generell hatten wir wenig Zeit, sacken zu lassen, dass wir die Matura geschafft haben. Der Ball war erst der richtige Abschluss für uns“, schilderte Marie Stachl aus dem Ballkomitee. „Auf der einen Seite ist es besser, wenn man weiß, dass man jetzt wirklich feiern kann. Auf der anderen Seite war es mit der mündlichen Matura schon sehr stressig.“

Stolze Lehrerinnen und Erleichterung über den Ball

Margit Emler, Klassenvorständin der 8B: „Ich freue mich, dass alle gut maturiert haben und ich bin stolz, welche Persönlichkeiten sie geworden sind und weiß, dass sie alles schaffen können, was sie wollen! Nachdem sie den Ball insgesamt dreimal verschoben haben, ist es umso erfreulicher, dass es noch ein Sommerball geworden ist.“

Auch Stachl bestätigt, dass man zwischenzeitlich geglaubt hatte, auf den Ball verzichten zu müssen. Italienisch-Professorin Michaela Hofer empfand den Ball als sehr befreiend und war glücklich, bekannte Gesichter wiederzusehen: „Es ist wunderbar, wenn man die alten Hasen wieder trifft, die es zum Anlass genommen haben, hier zum Ball als quasi Klassentreffen zu kommen, obwohl sie selbst letztes Jahr keinen hatten.“

Ballhoheiten und Mitternachtseinlage

Gegen Mitternacht füllte sich dann die Disco in der Tenne und es folgte die Verkündung der Ballhoheiten. Die Stainacher setzten heuer auf Getränkedeckel, die in Dosen für die Maturanten gesammelt wurden. Auch die Maturantinnen Hannah und Leonie, bewaffnet mit einem Korb voller Getränke, trugen dazu bei: „Wir wollten zu meiner Familie, um Klopfer zu verkaufen, aber kommen nicht hin, weil jeder welche möchte.“

Die meisten Deckel und somit den Titel Ballkönigin ergatterte Jasmin Lemmerhofer, Ballkönige gab es mit Jakob Bischof-Gaig und Julian Schwab gleich zwei. „Ich bin gerade schon auf der Menge gefloatet. Es ist ein unglaubliches Gefühl“, schwärmte die frisch gekrönte Ballkönigin.

Darauf startete als Höhepunkt die Mitternachtseinlage, die laut Stachl vor einiger Zeit spontan entstanden sei. Auf das Motto abgestimmt und vom Spiel „Just Dance“ inspiriert, leiteten die jeweiligen Klassenvorstände mit einer Bobbycar-Fahrt diverse Acts ein. Am Ende zog sich eine lange Menschenkette durch die Tenne und die Gäste feierten bis spät in die Nacht.