Mit zahlreichen Einsätzen aufgrund der heftigen Gewitter am Dienstagabend und in der folgenden Nacht sahen sich die Feuerwehren des Bezirks konfrontiert. Zu tun bekamen sie es mit umgestürzten Bäumen, über die Ufer getretenen Bächen, die im Anschluss gesichert werden mussten, sowie mit Kellern, die es auszupumpen galt, berichtete Christoph Schlüßlmayr am frühen Mittwochvormittag.