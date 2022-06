Bogner-Strauß: "Wir haben zu wenig kommuniziert, jetzt gehen wir neue Wege"

Am Montagabend fand in Trautenfels die erste einer Reihe von Infoveranstaltungen zur Gesundheitsversorgung im Bezirk Liezen statt. Gesprochen wurde über Gesundheitszentren und das geplante Leitspital in Stainach-Pürgg.