Arbeiten im Stillen – aber nicht im stillen Kämmerlein, sondern in praktisch unberührter Natur. Und trotzdem verbunden sein mit der großen, weiten Welt. Also alles zu haben, was man für produktives Arbeiten braucht, meint Andreas Jaritz, Gründer von Emma Wanderer. Gemeinsam mit Julia Trummer hebt er daher mit seinem Start-up-Unternehmen in Hieflau den ersten Remote-Work-Campus aus der Taufe.