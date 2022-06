Zu imposanten Klängen fand der Einmarsch der 29 Paare um Schlag 21.30 Uhr statt. Die Maturanten bewiesen sich in kunstvollen Formationen am Parkett und schlossen die Polonaise mit einem Walzer. Für Stimmung im Ballsaal sorgte die Musikgruppe "Hocus Pocus", Durstige wendeten sich unter anderem an die "Olymp-Bar" im Ballsaal. Für die Tanzfreudigen legte DJ "Maxx Duke" in der, dem Motto abgestimmt dekorierten, Disco auf.