Ein Ausflug mit dem Motorrad endete für eine junge Wienerin am Sonntagnachmittag im Spital. Die 25-Jährige war gemeinsam mit ihrem Freund auf der B 25 bei Palfau unterwegs, in der "Gamsreith"-Kurve prallte sie gegen die Leitschiene. In weiterer Folge wurde die Lenkerin über die Böschung geschleudert, das Motorrad schlitterte mehrere Meter die Straße entlang.

Nachkommende Lenker sicherten die Unfallstelle ab. Die Feuerwehr Palfau, die gegen 15.15 Uhr alarmiert worden war, betreute zusammen mit dem Roten Kreuz die Verletzte bis zum Eintreffen des Notarztes und band ausgelaufene Betriebsmittel.

Die Lenkerin wurde von der Crew des Rettungshubschraubers C15 ins LKH Amstetten gebracht.