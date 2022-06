Ein Motorradlenker (32) aus dem Ennstal war am Samstagabend gegen 19.15 Uhr am Radweg R7 zwischen Liezen und Weißenbach unterwegs. Im Bereich einer Rechtskurve geriet er mit seinem Fahrzeug laut Polizei zu weit nach links und stieß gegen ein Brückengeländer.

Der Motorrad-Lenker erlitt dabei schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers. Er wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und in weiterer Folge vom Rettungshubschrauber Christophorus 14 in das LKH Bruck an der Mur geflogen, wo er sofort notoperiert wurde.