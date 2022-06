Das Motto einiger Bürger aus dem Ausseerland lautet: "Wir san wir". Ein Motto, das nicht unbedingt Hand in Hand mit der Kulturhauptstadt 2024 geht – zumindest auf den ersten Blick. "Das Prinzip der Kulturhauptstadt ist nicht nur zu zeigen, was man hat, sondern auch mit anderen Kulturen in Dialog zu treten. Es ist ein europäisches Projekt und keine Nabelschau", erklärt Elisabeth Schweeger, künstlerische Geschäftsführerin.