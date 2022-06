Startschuss für den Umbau der Mittelschule Bad Aussee

Die Vorbereitungen für die Generalsanierung der Bad Ausseer Mittelschule gehen ins Finale: Am Mittwoch wurden vom Gemeinderat die Aufträge an die Baufirmen vergeben, am Donnerstag war Spatenstich. Zu Ferienbeginn startet man mit dem Turnsaal.